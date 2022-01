Zeneggen VS – Walliser stirbt nach Sturz über zehn Meter steilen Abhang

Am Donnerstag ereignete sich in Zeneggen VS ein tödlicher Unfall.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen ist am Donnerstagnachmittag bei Zeneggen VS ein Mann über einen acht bis zehn Meter steilen Abhang gestürzt. Nachdem seine Angehörigen nichts mehr von ihm hörten, suchten sie nach ihm. Gegen Abend fanden sie den Mann in der Nähe seines Chalets. Die alarmierten Rettungskräfte der Air Zermatt konnten ihn nur noch tot bergen. Beim Opfer handelt es sich um einen 65-jährigen Walliser mit Wohnsitz in der Region. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.