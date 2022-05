Verbier VS : Walliser verdient sich mit Einsprachen gegen Luxuschalets eine goldene Nase

Über 200 Rekurse gegen Bauprojekte hat ein Einwohner Verbiers eingelegt. Für den Rückzug der Einsprachen liess er sich fürstlich entlöhnen.

Ein Betroffener brachte dem Einsprecher etwa 20'000 Franken in bar mit, damit dieser sein Immobilienprojekt in Verbier nicht blockierte.

Im Ferienort Verbier hat ein Einwohner rund 200 Einsprachen gegen Bauten eingereicht. Sein Geschäftsmodell: Er liess sich für den Verzicht auf Rekurse bezahlen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Einer der Betroffenen war Jean-Marc Rohrer, der an der Stelle eines veralteten Familienchalets drei Wohnungen bauen liess. Er traf sich mit dem Einsprecher und brachte 20'000 Franken in bar mit für den Mann, der damit drohte, sein Immobilienprojekt in Verbier zu blockieren.

Im Rekurs argumentierte der Walliser, in der Baueingabe sei der Name des Architekten nicht vermerkt worden, zudem verstosse die Änderung der Flächen gegen die Lex Weber. Er nahm die 20’000 Franken und zog den Rekurs zurück. Weil er dank der Familie seiner Schwiegereltern in Verbier über viele Parzellen verfügt, ging er in ähnlicher Weise in 200 weiteren Fällen vor. Er verdiente damit nach Schätzung von Beobachtern Hunderttausende von Franken.