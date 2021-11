Yael Margelisch gelingt an der Paragliding-WM in Argentinien ein Coup. Die 30-Jährige aus Verbier VS ist überglücklich und bekommt Lob von prominenter Seite.

Erfolg für Yael Margelisch : Walliserin holt an Paragliding-WM die Goldmedaille – Bear Grylls gratuliert

Darum gehts Die 30-jährige Yael Margelisch setzte sich nach dem fünften Durchgang an die Spitze und holte sich am Schluss die Goldmedaille.

Dafür erhält sie viel Lob und Gratulationen – auch von Promi-Abenteurer Bear Grylls.

«Seit ich Wettkämpfe fliege, war es mein Traum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Dieser Sieg ist

wirklich grossartig», sagt Margelisch.

Der Walliserin Yael Margelisch ist an der Paragliding-WM in Tucuman (Argentinien) ein Coup gelungen. Die 30-Jährige zeigt über alle sieben Durchgänge eine konstant starke Leistung und holt sich die Goldmedaille vor der Französin Seiko Fukuoka Naville und der Polin Klaudia Bukgakow. Nach dem fünften Durchgang hatte sie sich an die Spitze gesetzt und konnte ihre Führung bis zum Schluss verteidigen.

Die WM fand vom 31. Oktober bis am 13. November statt. Emanuelle Zuffrey (Martigny VS) auf dem sechsten und Nanda Walliser (Leissigen BE) auf dem siebten Platz runden das starke Ergebnis der Schweizer Frauen ab.

Gratulation von prominenter Seite

«Seit ich Wettkämpfe fliege, war es mein Traum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Dieser Sieg ist wirklich grossartig», lässt sich Goldmedaillengewinnerin Margelisch zitieren. Und auf Instagram ergänzt sie: «Weltmeisterin! Es wird Zeit brauchen, bis ich realisiere, was das bedeutet. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden und es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es ist die beste Art, dieses unglaubliche Jahr zu beenden.»

Die Gratulationen liessen nicht lange auf sich warten. Neben Fans und anderen Gleitschirmfliegern meldete sich auch ein Prominenter: Abenteurer und Dokumentarfilmer Bear Grylls («Ausgesetzt in der Wildnis», «Running Wild») gratulierte Margelisch auf Instagram: «Ich bin stolz auf dich! Wahnsinn!»

«Man hat viel von ihr erwarten können», sagt auch Renato Barnetta, Mediensprecher des Schweizerischen Hängegleiter-Verbandes, zu 20 Minuten. «Aber es ist klar, es ist immer auch ein bisschen eine Lotterie. Die Konkurrenz ist schliesslich auch gut.» Besonders an der momentan weltbesten Gleitschirmfliegerin Seiko Fukuoka Naville vorbeizukommen, sei nicht einfach gewesen. Warum es schliesslich geklappt habe, sei schwierig zu sagen: «Yael ist ein bisschen besser geflogen, sie war mental extrem parat, hatte wohl die bessere Strategie, und ja, wohl das gewisse Quäntchen Glück.»

Margelisch hatte bereits 2019 für Aufsehen gesorgt, als sie als erste Frau die 500-Kilometer-Marke im Paragliding übertraf. Ihr Langstreckenflug über 552 Kilometer ist noch immer Weltrekord.

Popularität in der Schweiz nimmt zu

Bei den Männern drehte der Berner Christoph Dunkel nach einem durchzogenen Start auf und arbeitete sich nach vorne. Am Ende schaffte er es auf den siebten Platz. Stephan Morgenthaler aus dem Kanton Aargau schaffte es auf Rang 33, drittbester Schweizer wurde der Zürcher Dominic Rohner.

In der Nationenwertung reichte es der Schweiz damit auf den zweiten Platz. Ein respektables Ergebnis – und ein Zeichen dafür, dass die Sportart in der Schweiz am Wachsen ist? «Wir wissen, dass Paragliding eine Randsportart ist, das ist nicht von der Hand zu weisen», sagt Barnetta. «Aber die Popularität hat zugenommen, vor allem auch im Breitensport. Grad aufgrund von Corona haben sich viele Schweizerinnen und Schweizer dazu entschlossen, das Gleitschirmbrevet zu machen.»

An der Paragliding Schweizer Meisterschaft in Fiesch VS Ende Juli gewannen Chrigel Maurer und Nanda Walliser. 20 Minuten / Schweizerischer Hängegleiter-Verband

