Ferien-Katastrophe Walliserin verliert 20’000 Franken an Camper-Betrüger

Eine Frau aus dem Wallis wollte online einen Camper bestellen und ging Betrügern in die Falle. Sie hat 20’000 Franken verloren. Vor ihr ist bereits eine Familie aus Zürich auf die gleiche Masche hereingefallen.

Der Verkäufer gab sich als Niederländer aus und schlug vor, dass Fahrzeug in die Schweiz zu bringen.

Campieren ist in der Corona-Krise beliebt. Denn so lassen sich Hotels und Menschenmassen vermeiden. Der Trend ist einer Walliserin, die anonym bleiben möchte, zum Verhängnis geworden: Sie wollte online einen Camper bestellen und fiel auf eine Betrugsmasche herein, wie «20 minutes» berichtet.