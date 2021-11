Antrag auf U-Haft abgelehnt : Walliserkanne-Bertreiber kommen frei

Wie das Zwangsmassnamengericht in Sitten mitteilt, werden die Wirte der Walliserkanne in Zermatt freigelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte U-Haft für die Beschuldigten beantragt.

Am Sonntag wurden der Wirt der Walliserkanne in Zermatt, Ivan Aufdenblatten, und seine Eltern verhaftet. Sie hatten sich der Zertifikatspflicht in ihrem Restaurant widersetzt. Die Betreiber der Walliserkanne haben sich geweigert, einer behördlichen Schliessung des Restaurants Folge zu leisten. Es wurde auch mehrmals ein amtliches Siegel gebrochen.



Die Walliser Staatsanwaltschaft hat gegen die Beschuldigten Untersuchungshaft beantragt. Diese wurde nun abgelehnt, wie das Walliser Zwangsmassnahmengericht (ZGM) am Donnerstag mitteilte. Den dringenden Tatverdacht, dass sich die Beschuldigten der Hinderung einer Amtshandlung, des Siegelbruchs, des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen sowie allenfalls der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig gemacht haben, sieht das ZGM zwar als klar gegeben, das Vorliegen eines besonderen Haftgrunds, der für die Anordnung einer U-Haft nebst dem dringenden Tatverdacht zusätzlich erfüllt sein müsste, sieht das ZMG nicht.