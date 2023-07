Walperswil: Metalbänkli am Hagneckkanal wird zu heiss

In Walperswil steht im Naturschutzgebiet eine Metallbank, welche sich in der Sonne extrem aufheizt.

Am Hagneckkanal in Walperswil BE an der Aare steht ein ganz besonderes Bänkli. Im Naturschutzgebiet kann man sich genüsslich auf die Sitzgelegenheit setzen und das Aare-Inseli beobachten, wenn man Schutzkleidung anhat, denn: Das Bänkli aus Metall heizt sich in der prallen Sonne extrem auf, wie «BärnToday» berichtet.