Waltenburg/Vuorz: Verkehrsdienstler erliegt Verletzungen

Am Montagmittag wurde ein Mitarbeiter eines Verkehrsdienstes auf der Baustelle an der Oberalpstrasse in Waltensburg von einem Autofahrer angefahren. Nun ist bekannt, dass der Verkehrsdienstler den Unfall nicht überlebt hat.

Am Montagmittag regelte ein 28-jähriger Verkehrsdienstspezialist gemeinsam mit einem Kollegen den Verkehr auf der einspurigen Baustelle auf der Hauptstrasse bei Isla GR. Als kurz vor 13 Uhr ein 65-jähriger Autofahrer bergwärts in Richtung Tavanasa GR steuerte, fuhr er am Ende der Baustelle frontal in den Verkehrsdienstspezialisten, der den talwärts fahrenden Verkehr angehalten hatte, wie 20 Minuten berichtete.