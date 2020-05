An wen geht das Erbe?

Walter Beller hinterlässt ein 50-Millionen-Franken-Vermögen

Der Bauunternehmer ist am Dienstag im Alter von 71 Jahren verstorben. Er hinterlässt neben seiner Frau Irina eine Tochter und einen Sohn.

Der Schweizer Baulöwe Walter Beller ist am Dienstagmorgen im Alter von 71 Jahren verstorben. «Er starb ganz allein in seinem Bett», bestätigte seine Frau Irina Beller am selben Tag dem «Blick». Sie befindet sich zurzeit in der gemeinsamen Wohnung im Tessin und kümmert sich um ihre Eltern – ihr Mann hätte am Dienstagnachmittag auch eintreffen sollen.