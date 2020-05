Mit 71 Jahren

Walter Beller ist tot

Der schillernde Zürcher Baulöwe ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das bestätigt seine Frau Irina.

Walter Beller ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das bestätigt seine Frau Irina Beller (48) gegenüber «Blick». Augenzeugen berichten der Zeitung, dass am Mittag erst ein Krankenwagen und ein Polizeiauto vor der Wohnung in Pfäffikon SZ standen. Später sei das Krankenauto weggefahren, zwei weitere Polizeiwagen seien hinzugekommen.

Beller sei am Morgen des 19. Mai verstorben. «Er starb ganz alleine in seinem Bett», berichtet Irina Beller dem «Blick». Sie selbst befindet sich in der gemeinsamen Wohnung im Tessin. Ihr Mann hätte am Nachmittag ebenfalls dort eintreffen sollen.