Stiller Abschied

Walter Beller wurde im engsten Kreis beerdigt

Der mit 71 Jahren verstorbene Unternehmer ist am Freitag im Kreis seiner Familie beerdigt worden – ganz bewusst ohne Schaulustige und Fotografen.

«Ich glaube, mit seinem Tod werde ich nie klarkommen. Er ist mindestens 15 Jahre zu früh gestorben», sagt Irina Beller gegenüber 20 Minuten. Ihr Mann Walter sei kerngesund gewesen. Die Obduktion ist noch nicht abgeschlossen, es wird jedoch vermutet, dass er an Herzversagen gestorben ist.

Vergangenen Freitag ist Bauunternehmer Walter Beller im neu gegründeten Familiengrab in Freienbach SZ beigesetzt worden – heimlich: «Ich wollte weder Fremde noch Fotografen dabeihaben, das hätte ich einfach nicht anständig gefunden», so Witwe Irina Beller (48) gegenüber «Blick». Im Vorfeld haben sich offenbar Schaulustige an der Grabstelle versammelt – eine Grenzüberschreitung, der man mit einer stillen Urnenbestattung entgegenwirken wollte.