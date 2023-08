Walterswil BE: Bei diesem Ortsschild müssen Autofahrer zweimal hinschauen

1 / 3 Wer von Westen her nach Schmidigen fährt, trifft am Ortseingang auf dieses Ortsschild. 20min/News-Scout Im Kanton Bern werden immer wieder Ortsschilder widerrechtlich abmontiert, wie hier 2021 im Simmental. 20min/News-Scout Was Diebstähle von Ortsschildern im gesamten Kanton anbelangt, so stellt die Kapo derzeit «keine signifikanten Tendenzen» fest. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Vor einigen Wochen wurde eingangs Schmidigen ein Ortsschild entwendet.

In den leeren Metallrahmen haben Unbekannte nun eine Tafel mit der Aufschrift «Namenlos weil Gestohlen» eingesetzt.

Der Kanton hält wenig von der Aktion und hat bereits die Demontage angeordnet.

So manch ein Autofahrer mag sich dieser Tage verwundert die Augen reiben, wenn er von Wynigen herkommend in Schmidigen (Gemeinde Walterswil BE) einfährt: Am Ortseingang findet sich auf der rechten Strassenseite eine weisse Ortstafel mit der Aufschrift «Namenlos weil Gestohlen». Leser Leandro Florio dachte zunächst, das Originalschild sei überklebt worden. Bei näherer Betrachtung habe sich dies aber als Fehlannahme erwiesen. «Vielleicht hat der Kanton ja solche Ersatzschilder anfertigen lassen, damit der Metallrahmen nach einem Diebstahl nicht leer bleibt», mutmasst der 43-Jährige.

Diese Vermutung trifft allerdings nicht zu. «Wir haben keinen blassen Dunst, wer das Schild aufgeschraubt hat», sagt Daniel Schürch, Leiter des Strasseninspektorats Burgdorf, zu 20 Minuten. Er sei am späten Donnerstagabend über die Angelegenheit informiert worden und habe sogleich die Demontage der Tafel in Auftrag gegeben. Zwar könne ein solcher Hinweis als «Denkanstoss» dienen und als solcher an das Gewissen der Diebe appellieren, räumt Schürch ein. Letztlich aber komme den Diebstählen damit unnötig viel Aufmerksamkeit zu. «Ein solches Schild aufzustellen, würde uns deshalb im Traum nicht in den Sinn kommen.»

Blaue Schilder sehr beliebt

Das ursprüngliche Schild wurde vor einigen Wochen gestohlen. Aktuell warte man auf die Lieferung der neuen Ortsstafel, so der Strasseninspektor. In Schmidigen ist es der erste Fall, von dem der Strasseninspektor Kenntnis hat. Häufiger seien in der Vergangenheit weiter westwärts, in der Gegend von Utzenstorf und Koppigen, Ortsschilder abhanden gekommen. Besonders begehrt seien dabei die an Hauptstrassen postierten blauen Tafeln. «Wenn manche Leute ein Schild mit ihrem Geburtsort drauf sehen, haben sie das Gefühl, sie müssten es nach Hause nehmen und an die Wand hängen», sagt Schürch. Temposchilder würden zudem gern für runde Geburtstage entwendet.

Was Diebstähle von Ortsschildern im gesamten Kanton anbelangt, so stellt die Kapo Bern derzeit «keine signifikanten Tendenzen» fest, wie sie auf Anfrage mitteilt.

