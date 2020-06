Polizeimeldungen Ostschweiz

Walzen trennen Ringfinger von Arbeiter ab

In Müstair GR hat sich am Dienstagmittag ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 31-jähriger Mann zog sich dabei eine schwere Handverletzung zu. Er verlor einen Ringfinger.

Ein 31-jähriger Mann arbeitete am Dienstag in Müstair an der Leimauftragungsmaschine eines Bodenproduktionsunternehmens. Kurz vor dem Mittag wollte er eine Verunreinigung von einer rotierenden Walze entfernen. Dabei wurde seine rechte Hand von den Walzen eingezogen und der Ringfinger abgetrennt, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.