Parc Ela Graubünden: Für dieses Trekking baute man extra Unterkünfte

Der Parc Ela, ein Naturpark im Herzen Graubündens, erstreckt sich vom Parpaner Rothorn bis zum Julierpass und von Savognin bis nach Bergün. Mit 659 Quadratkilometern ist er der grösste Naturpark der Schweiz und beinahe viermal so gross wie der Schweizerische Nationalpark. Während vier Jahren arbeiteten Irene Schuler und Nicole Kayser vom Verein «PRE Parc Ela Trek» am Parc Ela Trek, der in 17 Etappen entlang der Grenze des Naturparks einmal rund um diesen herum führt. Dabei durchwandert man drei Sprachgebiete und wandert um den Namensgeber des Parks, den Piz Ela.

Auf dem Parc Ela Trek ist man meist auf schmalen Pfaden unterwegs. Martin Hoch

Irene Schuler war für die Streckenführung des Parc Ela Treks zuständig. Sie sagt: «Unser Ziel war es, dass Wanderer stets in der Höhe bleiben können.» Heisst, man muss während der 17 Etappen nicht jeweils in die Dörfer absteigen, um dann wieder auf der anderen Talseite zum nächsten Berg aufzusteigen. Bei zwölf Etappen war das gut möglich, doch an fünf Etappenzielen fehlte in der Höhe jeweils eine Unterkunft. «Da mussten wir Lösungen finden, dabei setzten wir auf eine Zusammenarbeit mit Landwirten und Alpbetrieben», erklärt Nicole Kayser.

Der Parc Ela Trek erfordert eine durchschnittliche Kondition und Trittsicherheit. Unterwegs nächtigt man in bedienten Hütten oder auch Selbstversorgerunterkünften – oft in Mehrbettzimmern. Was man für eine Hüttentour einpacken sollte, findet man auf der Packliste des Bündner Bergführers Andy Steingruber.

Modern und mit viel Holz entstand auf der Alp D’Err eine Unterkunft für Wanderer und Wanderinnen. Thalia Wünsche

Mit Fördergeldern, aber auch Eigenmitteln wurde an fünf Standorten Unterkünfte in Landwirtschafts- und Alpbetrieben gebaut. So entstand beispielsweise auf der Alp d’Err im Alpgebäude integriert eine heimelige Unterkunft für Wanderer und Wanderinnen. Gäste erhalten hier nicht nur ein Bett, sondern auch ein schmackhaftes Abendessen und ein feines Morgenessen mit hiesigem Alpkäse.

Andernorts, in Jenisberg, nächtigt man hoch über dem Tal, auf über 1500 m. ü. M. auf dem Hof der Familie Risch. Ihre neue Unterkunft, die Sägässähenki, ist äusserst schick. Weitere Unterkünfte entstanden auf dem Septimerpass, in den historischen Gemäuern der Chesa sut Baselgia in Stugl und auf der Alp Faller.

Genug Zeit für Pausen

Die Tagesetappen sind so berechnet, dass man unterwegs genügend Zeit hat, Pausen einzulegen, um die Natur zu geniessen. Die täglichen Marschzeiten liegen, mit wenigen Ausnahmen, zwischen drei bis fünf Stunden.

Der Genuss kommt auf dem Fernwanderweg nicht zu kurz – bei Pausen und in den Unterkünften. Martin Hoch Während man tagsüber meist alleine unterwegs ist, trifft man abends auf Geselligkeit in den Hütten. Thalia Wünsche Begegnungen am Wegrand – auch dafür hat man genügend Zeit. Martin Hoch

Auffallend ist die Ruhe, auf die man im Parc Ela trifft. Nur hie und da begegnet man anderen Menschen. Ein weiterer Pluspunkt des Fernwanderwegs sind die Bergseen, die unterwegs die müden Füsse kühlen oder gar zu einem Bad einladen. Und abends in den Hütten ist es jeweils gesellig. So sitzt man bis zum letzten Sonnenschein gemeinsam draussen und spielt später in den heimeligen Stuben der Hütten einen Jass.