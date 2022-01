USA : Wanderer (21) will ein Selfie machen und stürzt 210 Meter in den Tod

Er wollte nur ein spektakuläres Bild machen, jetzt ist Richard Jacobson (21) tot. Der Wanderer bezahlte mit seinem Leben für ein Foto.

«Jacobson wollte ein Foto mit sich selbst und der Skyline der Stadt im Hintergrund machen und verlor den Halt, rutschte aus und stürzte», sagt Doug Peoble vom örtlichen Polizeirevier. Ein Freund rief laut Medienberichten am Montag um 0.45 Uhr den Polizeinotruf. Anzeichen für ein Verbrechen habe es nicht gegeben, auch nicht für Drogenkonsum. «Es war einfach ein sehr tragischer Unfall», so der Polizist.

«Er war ein Naturbursche»

Ein Freund des Verstorben sagt zur «Daily Mail», dass Jacobson jeden mit Respekt behandelte. Er sei vor zwei Jahren mit ihm auf einer Kirchen-Reise gewesen. «Er war ein Naturbursche, Jäger und Wanderer – also denke ich, dass er bei dem, was er gerne tat, gestorben ist – auf tragische Weise.» Bei «AllTrails», einer beliebten Website für Wanderberichte, schreibt ein Anwohner, dass er bei dem Aussichtspunkt in der Vergangenheit schon viele Evakuierungen per Helikopter gesehen habe.