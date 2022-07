«Wie eine Languste» : Wanderer (31) stürzt ab und überlebt 7 Tage ohne Nahrung in einer Felsspalte

Ein Italiener hat sich allein zu einer Wanderung am Berg Matajur aufgemacht. Dort stürzte er in eine Felsspalte. Nach einer Woche konnte er fast unverletzt geborgen werden.

Der 31-Jährige wurde am Samstag von den Rettungskräften in einer Felsspalte am Berg Matajur an der Grenze zu Slowenien entdeckt und geborgen.

Ein italienischer Wanderer hat nach einem Absturz sieben Tage ohne Essen und fast ohne Wasser überlebt. Der 31-Jährige wurde am Samstag von den Rettungskräften in einer Felsspalte am Berg Matajur an der Grenze zu Slowenien entdeckt und geborgen. Er war sieben Tage zuvor bei einer Solo-Exkursion in die Spalte gestürzt, wobei er seinen Rucksack mit dem Handy, Proviant und Wasser verlor.