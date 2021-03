Tot geborgen : Wanderer (50) verunglückt am Stanserhorn

Am Stanserhorn im Kanton Nidwalden ist ein 50-jähriger Deutscher tödlich verunfallt. Zuvor ist eine grosse Suchaktion am Boden und aus der Luft gestartet worden.

Am Montagabend begab sich ein 50-jähriger Deutscher allein auf eine Wanderung am Stanserhorn im Kanton Nidwalden. Am Dienstag, gegen 13 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass der Mann vermisst werde.