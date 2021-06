Pilatus - Wanderer (58) stürzt 80 Meter in die Tiefe – jede Hilfe kommt zu spät

Ein Wanderer war am 12. Juni alleine auf einem gesperrten Wanderweg vom Pilatus zum Tomlishorn unterwegs und stürzte aus noch ungeklärten Gründen rund 80 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung schreibt. Die Rega rückte aus, sie konnte den 58-Jährigen aber nur noch tot bergen. Nun warnt die Polizei: In den Bergen liege noch viel Schnee, und nicht alle Wege seien geöffnet. Es brauche darum beim Wandern unbedingt eine «defensive und vorsichtige» Tourenplanung und Routenwahl.