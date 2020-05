Aktualisiert 18.05.2020 15:04

Lumnezia/Lugnez GR

Wanderer entdecken seltenen weissen Enzian

Leser-Reporterin Manuela Orlik und ihr Ehemann haben bei einer Wanderung in Lumnezia/Lugnez GR zwei seltene weisse Enziane entdeckt. Albino-Pflanzen kommen in der Natur in verschiedenen Varianten vor.

von Gamze Ibis

Darum gehts Leser-Reporterin Manuela Orlik und ihr Ehemann haben bei einer Wanderung einen weissen Enzian entdeckt.

Es handle sich um eine seltene Variante des Glocken-Enzians.

Eine Legende besagt, dass unter jedem weissen Enzian ein Schatz vergraben liegt.

Albino-Pflanzen kommen in der Natur in verschiedenen Varianten vor.

« Unter jedem weissen Enzian liegt ein Schatz vergraben », heisst es in einer alte n Volkslegende . Genau diese seltene Pflanze entdeckte die 51-jährige L eser-Reporterin Manuela Orlik mit ihrem M a nn bei einer Sonntagswanderung in Lumnezia/Lugnez GR. «Auf einmal standen wir vor einer Wiese voller Enziane», sagt Orlik. Zwischen all den farbigen Blumen seien dann dem Ehepaar die beiden weissen Exemplare ins Auge gestochen.

«Wir wussten, dass der weisse Enzian in der Schweiz nicht oft zu finden ist», so die 51-Jährige. Durch eine Störung der Farbpigmente erblühe der Enzian in Weiss statt seiner üblichen blauen Farbe. Das Paar kennt auch die Legende. «Hätten wir Pickel und Schaufel mitgenommen, hätten wir den darunterliegenden Schatz wohl ausgegraben», scherzt Orlik. Die 51-Jährige betont zugleich, dass man dies unterlassen sollte, da die Pflanze zu den geschützten Arten der Schweiz gehört. Und sowieso: «Andere Wanderer sollen auch Freude haben, wenn sie die weissen Enziane entdecken.»

