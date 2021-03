Niedersachsen : Wanderer entdeckt verweste Leiche im Wald

Beim teilweise skelettierten Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann mittleren Alters.

In Niedersachsen hat ein Wanderer eine verweste Leiche in einem Wald gefunden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag entdeckte er den teils skelettierten Toten am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Gemeinde Freden. Identität und Hintergründe waren zunächst unklar.