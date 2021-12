Zwei Jahre lang vermisst : Wanderer findet Skelett von verschollenem MMA-Kämpfer

Traurige Gewissheit in den USA. Zwei Jahre lang galt David Koenig als vermisst. Nun wurden die sterblichen Überreste des MMA-Fighters in einem Wald gefunden.

Seit fast zwei Jahren galt David Koenig als vermisst. Der damals 25-Jährige wurde zuletzt in einem Hotel im Bundesstaat Missouri gesehen. Ein Spaziergänger fand das Skelett und einige Gegenstände tief im Wald. Im März 2020 meldeten die Eltern den Käfig-Kämpfer als vermisst, einen Monat zuvor gab es die letzten Lebenszeichen von Koenig. Er schickte seinen Freunden Nachrichten aufs Handy, in denen er um Hilfe bat. Der Kampfsportler wähnte sich anscheinend in Gefahr.