Wiedlisbach BE – Wanderer kassieren saftige Bussen, weil sie auf Grünstreifen parkieren

Nach der Wanderung fand die Gruppe Bussen in der Höhe von je 120 Franken an der Windschutzscheibe.

Es hätte ein schöner Sonntagsausflug werden sollen. Auch das Wetter spielte mit auf der Schmiedenmatte in Oberhand, die oberhalb der Nebelgrenze liegt. Doch als ein Wanderer zu seinem Auto zurückkam, das er auf einem Grünstreifen neben einer Landstrasse in Wiedlisbach BE parkiert hatte, klebte an der Windschutzscheibe eine Busse in Höhe von 120 Franken. Für den Leser aus Hettiswil BE unverständlich: «Die Kühe weiden nicht mehr, es gab keinen Landschaden und der Verkehr wurde auch nicht behindert. Die Autos standen ja neben der Strasse.»