Niesengrat : Wanderer kommt zu Fall und stürzt 70 Meter ab – tot

Am Niesengrat bei Diemtigen ist am Montagmittag ein Mann bei einer alpinen Wanderung verunfallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Niesengrat ist ein 53-jähriger Schweizer tödlich verunglückt.

In der Region Horboden bei Diemtigen kam es am Montagmittag zu einem Bergunfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich zwei Männer auf einer alpinen Wanderung auf dem Niesengrat zwischen Standhore und Steinschlaghore in Richtung Frutigen, als einer der Männer zu Fall kam und rund 70 Meter über Felsgeröll abstürzte.