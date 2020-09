Der Steinbock verteidigt sein Revier gegen den Schäferhund. Facebook

Darum gehts Eine Wandergruppe samt Hund ist in den Dolomiten einem Steinbock begegnet.

In einem Video halten die Wanderer fest, wie der wilde Steinbock den Hund attackiert.

Ein Tierpfleger erklärt die aggressive Haltung des Bocks.

Steinböcke können auch für Menschen gefährlich werden.

Auf Facebook kursiert ein Video, das eine Begegnung einer Wandergruppe mit einem Steinbock zeigt. Die Umgebung und die Sprache der Wanderer lässt vermuten, dass sich die Szene in den Dolomiten in Italien abgespielt hat. Im Hochgebirge wagt sich ein Wanderer mit seinem Hund bis auf wenige Schritte an das wilde Tier heran. Trotz Leine kann der Mann nicht verhindern, dass der Hund und der Steinbock aufeinander losgehen. Daraufhin versucht der Mann, seinen Hund zurückzuziehen. Doch der Steinbock greift den Hund nochmals an und verpasst ihm einen Kopfstoss.

Die Facebook-Community geht hart mit dem Hundebesitzer ins Gericht: «Einfach nur dumm!», schreibt ein Nutzer. Eine Userin hält den Hündeler für einen «richtigen Vollidioten». Er könne froh sein, dass es dem Hund nach so einer Kopfnuss offenbar noch gut gehe, schreibt sie weiter.

«Hunde werden sofort angegriffen»

Wenig Verständnis für die Aktion hat auch Hubert Marbacher. Als Leiter Sektion Tiere im Tierpark Bern kennt er sich mit Steinböcken aus. Er mahnt Hündeler, ihre Tiere in den Bergen immer angeleint zu lassen, und rät Hundebesitzern, einen grossen Bogen um Steinböcke zu machen. «Falls man das Tier erst bemerkt, wenn es schon in der Nähe ist, sollte man ausweichen oder weglaufen. Auf keinen Fall darf man das Tier provozieren», erklärt Marbacher. Wenn man den Hund nicht unter Kontrolle habe, sei es besser, das Tier gleich daheim zu lassen.

Im Video scheint der Steinbock den Menschen kaum Aufmerksamkeit zu schenken, sondern nur auf den Hund konzentriert zu sein. «Das ist ganz normal», weiss Marbacher. Der Steinbock sehe im Hund ein Raubtier und wechsle in eine Verteidigungshaltung. Marbacher: «Hunde werden sofort angegriffen. Das ist genetisch festgelegt.»

Auch für Menschen gefährlich

«Steinböcke sind relativ zutrauliche und neugierige Tiere», sagt Marbacher. Dass der Steinbock im Video sich aber überhaupt so nahe an die Wandergruppe herangewagt habe, zeige, dass sich das wilde Tier schon an den Kontakt zu Menschen gewöhnt habe und eher zahm sei, erklärt Marbacher weiter. Zahme, an den Mensch gewohnte Steinböcke gebe es gerade in Wandergebieten viele.