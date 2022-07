Adelboden BE : Wanderer rutscht aus und stürzt Felswand hinunter – tot

Am Montagabend ist in Adelboden ein Mann auf einer Wanderung eine Felswand hinuntergestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der tödliche Bergunfall ereignete sich abseits eines Wanderwegs auf dem Abstieg von der Engstligenalp in Richtung Talstation.

Der Berner Kantonspolizei wurde am Montagabend ein Bergunfall in Adelboden gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich eine Frau und ein Mann abseits eines Wanderwegs auf dem Abstieg von der Engstligenalp in Richtung Talstation, als der Mann aus noch zu klärenden Gründen ausrutschte und eine Felswand hinunterstürzte.