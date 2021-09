Frutigen BE - Wanderer stürzt auf dem Niesen 150 Meter in die Tiefe und stirbt

Zwischen der Berg- und der Mittelstation am Niesen kam es zu einem tödlichen Unfall.

Am Dienstagabend ereignete sich auf dem Niesen, im Gebiet Wengi bei Frutigen, ein Bergunfall. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Ein Wanderer in Begleitung einer weiteren Person stürzte beim Abstieg von der Bergstation im Bereich des eher flacheren Weges. Er fiel dabei rund 150 Meter einen Abhang hinunter.