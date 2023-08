Oberwald VS: Wanderer stürzt rund 200 Meter in die Tiefe – tot 

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.

Fünf Wanderer befanden sich am Freitag gegen 12.30 Uhr auf einer gemeinsamen Wandertour vom Furkapass – Tällistock in Richtung Gross Muttenhorn. Auf dessen Westgrat, auf einer Höhe von etwa 2850 Metern, stürzte einer der Gruppe aus bislang ungeklärten Gründen über steiles, steiniges Gelände rund 200 Meter in die Tiefe.