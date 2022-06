Eptingen BL: Wanderer stürzt über Felsen und bleibt in Astgabel hängen

Der Rega gelang es schliesslich, den Mann aus der Astgabel zu befreien und auf eine Kunststoff-Trage umzuladen. Nach dem Einladen am Zwischenlandeplatz in den Helikopter konnte er ins nächste geeignete Spital transportiert werden.

Die Rega hat einen Wanderer gerettet, der nach einem Absturz über ein Felsband in der Nähe der Belchenflue (SO) verletzt in einer Astgabel eingeklemmt war.

Die Rega rückte am Mittwoch aus, um einen Wanderer zu retten, der nach einem Absturz über ein Felsband in der Nähe der Belchenflue (BL) verletzt in einer Astgabel eingeklemmt war. Der Wanderer alarmierte die Rega mittels App, die ihn sofort mit der Einsatzzentrale der Rega verband und dieser auch automatisch den Standort des Verunglückten übermittelte, wie der Rega-Mediendienst mitteilte.

Bergretter seilten sich aus der Luft ab

Der zu dichte Wald verhinderte, dass die Rettungskräfte direkt zum eingeklemmten Wanderer gelangten. Aus der Luft seilte der Bergretter sich und die Ärztin zum Patienten ab, der unterhalb des Felsbandes in der Astgabel verkeilt war. Die Notärztin versorgte den Verunfallten vor Ort medizinisch.



Gemeinsam gelang es den Rettern, den Mann aus der Astgabel zu befreien und auf einer Kunststoff-Trage zu stabilisieren. Von oben am Seil gesichert, wurde er durch den Steilhang zu einer Stelle transportiert, wo der lichtere Wald ein Ausfliegen des Patienten an der Rettungswinde unterhalb des Helikopters erlaubte. Nach dem Einladen in den Helikopter konnte er ins nächste geeignete Spital transportiert werden.