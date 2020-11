Der Ostschweizer Musiker Daniel Oswald nutzt die aktuelle Zeit für ein persönliches Projekt. Er will über 1500-mal auf den gleichen Berg und damit einen Rekord brechen. Mittlerweile ist er schon über 100-mal auf den 1950 Meter hohen Berg Speer gewandert. Der Schnellwanderer braucht für den Weg von seinem Wohnort im Kloster Neu St. Johann SG bis zum Gipfel des höchsten Nagelfluhberg Europas nicht allzu lang. Bei seiner schnellsten Wanderung erreichte er den Gipfel in zwei Stunden und neun Minuten, berichtet die «Toggenburger Zeitung» .

Am 18. Juli 2019 stand der 68-Jährige zum ersten Mal auf dem Gipfel. In der Corona-Krise entschied er sich für ein Projekt, um seine Gesundheit zu stärken und den schlechten Nachrichten zu entkommen. Für ihn sei klar gewesen, dass er sich sportlich betätigen müsse. «Ich will damit aufzeigen, was jeder für sich tun kann, um gesünder zu leben, das Immunsystem zu stärken und sich von der fantastischen Natur hier inspirieren zu lassen», so Oswald gegenüber der Zeitung «Die Ostschweiz». Teilweise wandert der Ostschweizer innerhalb von sechs Tagen siebenmal hintereinander auf den Speer – egal, wie das Wetter ist. Dies nenne er einen «Siebesiech».