Klein Matterhorn : Wanderführer rutscht aus und stürzt acht Meter in Gletscherspalte

1 / 4 Die Air Zermatt hatte übers Osterwochenende alle Hände voll zu tun. 20min/Taddeo Cerletti Am Klein Matterhorn geriet ein Snowboarder ins Rutschen und stürzte in eine Spalte. Er blieb unverletzt. Air Zermatt Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am Samstag, als eine Lawine am Alphubel oberhalb von Saas-Fee abging. Alle 16 Verschütteten konnten lebend gerettet werden. Kapo Wallis

Darum gehts Das Osterwochenende lockte viele Skifahrer und Tourengänger sich in die Berge.

Entsprechend oft musste die Air Zermatt ausrücken; ganze 46 Mal war ihre Hilfe gefragt.

Die meisten Einsätze waren aufgrund von Skiunfällen erforderlich, aber es gab auch Spaltenrettungen und einen Lawinenniedergang.

Ganze 46 Mal musste die Air Zermatt über die Ostertage ausfliegen; teilweise waren bis zu sechs Helikopter gleichzeitig im Einsatz, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am Samstag, als eine Lawine am Alphubel oberhalb von Saas-Fee abging. Alle 16 Verschütteten konnten lebend gerettet werden.

Daneben waren die Rettungscrews am Samstag auch bei mehreren Spaltenunfällen gefordert. Am Bishorn etwa rutschte ein holländischer Wanderführer, der mit neun Gästen unterwegs war, auf einer eisigen Stelle aus und stürzte rund acht Meter in eine Gletscherspalte. Die Rettungsspezialisten konnten ihn aus der Spalte befreien und die Air Zermatt flog ihn ins Spital. Die neun Gäste wurden zur Tracuithütte evakuiert.

Auf der Abfahrt vom Strahlhorn stürzte eine deutsche Skitourengängerin beim Adlerpass etwa sechs Meter tief in eine Gletscherspalte. Auch sie konnte aus der Spalte befreit werden und blieb unverletzt. Anschliessend wurde sie sicher zur Britanniahütte geflogen.

Snowboarder in Not

Am Klein Matterhorn verliess ein Snowboarder aus dem asiatischen Raum die markierte Piste und geriet auf einer glatten Eisfläche ins Rutschen, bevor er schliesslich in eine Spalte stürzte. Aufgrund des schwierigen und unzugänglichen Geländes musste der Snowboarder gemeinsam mit den Rettern mithilfe des MERS, einem Seil, an dem mehrere Personen gleichzeitig evakuiert werden können, weggeflogen werden. Der Snowboarder war unverletzt.

Am Samstag wurden die Luftretter ausserdem zu einem Absturz gerufen: Zwei Schweizer Alpinisten stürzten unterhalb der Capanna Margherita ab, nachdem einer der beiden auf dem Eis ausgerutscht war und seinen Partner mit sich gezogen hatte. Die beiden Bergsteiger fielen rund 70 Meter den Eishang hinunter und über einen Serac, bevor sie schliesslich auf einem Schneehang zum Stehen kamen. Die Rettungscrew brachte die verletzten Alpinisten ins Spital.

