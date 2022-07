Vättis SG: Wanderin (35) wird von Stein getroffen und stürzt 30 Meter ab

Eine Vierergruppe wanderte von der Martinsmadhütte in Richtung Sardonahütte. Als sich die Wanderer Höhe Trinser Furgga befanden, kam plötzlich ein starkes Unwetter auf und die 35-jährige Wanderin wurde beim Abstieg in Richtung Sardonahütte von einem herunterfallenden Stein am Kopf getroffen.