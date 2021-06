Alpstein - Wanderin (57) kümmert sich um Hunde – und stürzt beim Aescher in den Tod

Am Montagnachmittag wanderte ein Ehepaar mit seinen Hunden vom Aescher in Richtung Chobel. Während sich die Ehefrau um die Hunde kümmerte, kam sie auf dem Wanderweg zu Fall und stürzte das steil abfallende Gelände hinunter, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstagnachmittag mitteilte. Die unverzüglich ausgerückte Rega konnte in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettungsstaffel

Schweiz die Berggängerin nach kurzer Zeit lokalisieren. Leider konnte nur noch der Tod der 57-Jährigen festgestellt werden.