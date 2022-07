Ennetbühl SG: Wanderin (83) stürzt 15 Meter in die Tiefe und stirbt

Eine Frau stürzt beim Wandern 15 Meter in die Tiefe und kann nur noch tot geborgen werden.

Am Donnerstagnachmittag um zirka 14:30 Uhr, kommt es im Bereich Ofenloch in Ennetbühl SG zu einem tödlichen Bergunfall, wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet. Eine 83-jährige Frau rutschte beim Wandern ab und stürzte 15 Meter in die Tiefe. Der Arzt der aufgebotenen Rega konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.