Widderfeld LU: Wanderin stürzt 50 Meter ab – Nebel erschwert Heli-Flug

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, musste die Rega Richtung Pilatusmassiv ausrücken. Wegen starken Nebels konnte die Rega die Verunfallte nicht direkt erreichen.

Am Donnerstagnachmittag erreichte ein Alarm die Rega-Einsatzzentrale: Unterhalb des Widderfelds LU, einem Gipfel des Pilatusmassivs, waren zwei Wanderinnen unterwegs, als eine der beiden etwa 50 Meter tief in schwer zugängliches Gelände abstürzte. Ein weiterer Wanderer konnte zur Verunfallten gelangen. Sie war ansprechbar, aber litt unter starken Schmerzen, sodass sie den Aufstieg nicht antreten konnte, wie der Rega-Mediendienst in einer Mitteilung schreibt.