Kölliken AG, 1. Oktober: Mittem in der morgentlichen Rush-Hour kippte ein LKW-Anhänger in einer Kurve zur Seite. Die Polizei vermutet, dass die Ladung nicht fachgemäss gesichert war.

In der jurassischen Gemeinde Rebeuvelier, im Bereich Gitzi, kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall: Auf einer Weide wurden vier Wanderinnen von einer Mutterkuh angegriffen, Infolge der Attacke erlitt eine der Frauen Verletzungen an Bein und Unterleib, wie Kantonspolizei Jura in einer Mitteilung schreibt.