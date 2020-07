Lumnezia GR

Wanderwege sollen aus Angst vor aggressiven Rindern gesperrt werden

Die Gemeinde Lumnezia erwägt aus Sicherheitsgründen die temporäre Sperrung von Wander- und Bikewegen. Sie will damit Wanderer und Biker vor Angriffen durch Rinderherden und Herdenschutzhunde bewahren.

Im Gebiet der Bündner Gemeinde Lumnezia bewegen sich mehrere Wolfsrudel. Auf ihren Streifzügen treffen die Grossraubtiere auf den Alpweiden während der Sommermonate auf Nutztiere wie Ziegen, Schafe oder Rinder und greifen sie zuweilen auch an. Bei solchen Angriffen wurden bereits zahlreiche Schafe und Lämmer verletzt oder getötet, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Zudem versetzen die Wölfe die Herden in grosse Aufruhr.

Sicherheit hat oberste Priorität

Betroffen von den temporären Sperrungen sind Wanderwege in Gebieten, in denen die Wölfe aktiv sind und Rinder- und Kuhherden in Panik versetzen. Dazu gehören auch schweizweit bekannte Routen wie die Greinaebene. «Leider ist auch eine Sperrung der Greinaroute nicht ausgeschlossen», so der Gemeindepräsident.