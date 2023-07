Wangen an der Aare: Camper nutzen Gärten als Toiletten

Dieses Schild hängte ein Anwohner des Wohnmobilparkplatzes in Wangen an der Aare auf.

Anwohnende des Strandwegs in Wangen an der Aare beschweren sich über Camper, die ihre Gärten und den Spielplatz als öffentliches WC nutzen.

Nur hundert Meter neben dem Wohnmobil-Stellplatz in Wangen an der Aare gibt es eine rund um die Uhr geöffnete Sanitäranlage. Trotzdem landen in den Gärten der Anwohnerinnen und Anwohner des Strandwegs immer wieder menschliche Fäkalien. Ein Facebook-User hat kürzlich das Foto eines Schildes gepostet, das Campierende dazu auffordert, ihre Hinterlassenschaften doch bitte im öffentlichen WC zu deponieren.

«Habe schon mal jemanden angeschrien»

In der Facebook-Kommentarspalte verteidigen auch einige Userinnen und User die Parkplatzbesucherinnen und -besucher: «Seit über 25 Jahren findet man an der Aare menschliche Haufen. Übrigens haben Camper eigentlich eine Toilette im Fahrzeug!», schreibt einer. Ein weiterer User schreibt: «Meine Frau und ich campen jetzt schon 44 Jahre, aber so eine Sauerei an Stellplätzen wie in den letzten zwei Jahren haben wir noch nie gesehen.»