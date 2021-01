2. Impeachment : Wann beginnt der Prozess gegen ihn?

Als erster US-Präsident muss sich Donald Trump einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Ein Gedanke, der den 74-Jährigen nervös mache, wie es heisst. Das Q&A erklärt, was auf ihn zukommt.

Beträfe es nicht ihn selbst, sondern einen Gegner, würde er sicher sagen, dass das «huge», «riesig», sei. Donald Trump ist der erste Präsident in der Geschichte der USA, gegen den ein zweites Amtsenthebungsverfahren beschlossen wurde. Das Parlament beschuldigt den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten lediglich in einem Punkt: der Anstachelung zur Aufruhr.

Was passiert als nächstes?

Trump muss sich der zweiten Kongresskammer stellen, dem Senat. Den Impeachment-Regeln zufolge hätte das Verfahren frühestens am 20. Januar um 13 Uhr Ortszeit beginnen können. Ins Rollen kommt alles aber erst, wenn das Repräsentantenhaus dem Senat eine formelle Benachrichtigung übermittelt. Bislang ist das nicht geschehen. Der Grund dürfte sein, dass die Demokraten den Start des neuen Präsidenten Joe Biden nicht bremsen und den Senat in der causa Trump zu stark einbinden wollen.

Wie läuft der Prozess konkret ab?

Wie geht Amtsenthebung, wenn Trump nicht im Amt ist?

Wer verteidigt Trump?

Was braucht es für eine Verurteilung?

Wie stehen die Republikaner zu Trump?

Unter welchem Druck die Partei steht, machten auch die Worte des Chefs der Republikaner im Repräsentantenhaus deutlich: Kevin McCarthy soll seine Abgeordneten dringend ermahnt haben, jene Kollegen nicht anzugreifen, die für ein Impeachment stimmten. Dies könne «ihr Leben in Gefahr» bringen. Wie sich die Partei gegenüber Trump schliesslich positioniert, dürfte am Schluss von Mitch McConnell abhängen.

Wieso ist Mitch McConnell so wichtig?

Gibt es Risiken?

Mehrere. Das Verfahren erschwert den Start des neuen Präsidenten Biden und würde den Senat stark an sich binden, obgleich dieser in der Anfangszeit mit dem Bestätigen der neuen Kabinettsmitglieder alle Hände voll zu tun. Entsprechend wollen einige Demokraten warten, bis Biden ins Amt eingeführt ist und der Kongress sich mit dessen Agenda beschäftigt hat. Daneben warnen Stimmen aus beiden Lagern, am Ende führe das Impeachment-Verfahren nur dazu, dass sich Trumps Anhänger in ihren Überzeugungen bestärkt, Trump sich als Märtyrer feiern lassen und die gesellschaftliche Polarisierung weiter zunehmen dürfte.