Ruhe nach Medaillenflut - Wann darf die Schweiz in Tokio nochmals jubeln?

1 / 5 Steve Guerdat wird nach Gold 2012 keine zweite Olympia-Medaille holen. imago images/ZUMA Wire Martin Fuchs gehört dagegen zu den Medaillen-Anwärtern. imago images/PanoramiC Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré stehen als erstes Schweizer Frauen-Duo in einem olympischen Halbfinal. imago images/Icon SMI

Darum gehts Nach unglaublichen zwölf Medaillen ist es um die Schweizer Olympia-Delegation etwas ruhiger geworden.

Einige Anwärter auf Edelmetall gibt es aus Schweizer Sicht aber noch.

Im Springreiten, Beachvolleyball oder auch im Karate haben wir noch Medaillen-Chancen.

Egal ob auf dem Tennisplatz, der Mountainbike-Strecke oder im Schwimmbecken, die Schweizer Athletinnen und Athleten begeistern in Tokio. Sieben Medaillen hatte sich Swiss Olympics vor den Olympischen Spielen als Ziel gesetzt. Schon nach den ersten zehn Tagen war diese Marke deutlich übertroffen worden. Zwölf Mal durften wir uns bei einer Siegerehrung über Gold, Silber oder Bronze freuen. Einmal sogar über alle drei.

Doch seit dem letzten Sonntag und der Silber-Medaille im Tennis-Doppel durch Belinda Bencic und Viktorija Golubic ist es ruhig geworden. In den mittlerweile angelaufenen Leichtathletik-Wettbewerben zeigt die Schweizer Delegation angeführt von unseren beiden Sprint-Frauen Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte zwar teilweise überragende Leistungen, von den Medaillenrängen sind wir aber doch meist ein gutes Stück entfernt.

Medaillen-Chancen im Springreiten

Dürfen wir nach dem überragenden Olympia-Beginn also überhaupt noch einmal jubeln? Einen vergleichbaren Medaillenregen wird es wohl nicht mehr geben. Trotzdem hat die Schweiz noch den einen oder anderen Trumpf im Ärmel.

Heisse Eisen haben wir im Springreiter-Feuer. Martin Fuchs ist an einem guten Tag durchaus Edelmetall zuzutrauen. Das Gleiche hätte man auch von Steve Guerdat (Olympiasieger von 2012) gedacht, doch der scheiterte am Dienstag in der Quali für das Einzel-Springreiten. Zudem muss man die starke Schweizer Equipe auch im Team-Wettbewerb auf der Rechnung haben. Der Einzel-Final findet am Mittwoch ab 12 Uhr statt, am Samstag geht es im Team weiter.

Premieren mit Schweizer Trümpfen

Erstmals mit dabei sind in Tokio die Karatekas. Die Aargauerin Elena Quirici rechnet sich in ihrer Gewichtsklasse etwas aus. «Wir sind in unserer Kategorie zehn Frauen und alle sind Favoritinnen auf die Medaille, denn es sind die besten der Welt dabei», sagte die Europameisterin von 2018 im Interview mit 20 Minuten. Quirici steht am Samstag im Einsatz.

Ebenfalls vor ihrer Olympia-Premiere stehen die Sportkletterer. Mit Petra Klingler hat auch die Schweiz eine Athletin am Start. «Das ist extrem schwierig zu sagen, da wir erstmals überhaupt in diesem Format antreten. Die bisherigen Kombi-Wettkämpfe sind immer anders abgelaufen», sagte die 29-Jährige vor zwei Wochen über ihre Chancen zu 20 Minuten. Edelmetall ist für die Sportkletterin aber auf jeden Fall greifbar. Die Final-Wettkämpfe finden am Freitag ab 10.30 Uhr statt.

Zweite Beachvolley-Medaille?

In Reichweite der Medaillen haben sich auch Joana Heidrich und Anouk Veré-Dépré gespielt. Mit ihrem Sieg nach einer dramatischen Hitze-Schlacht gegen die favorisierten Brasilianerinnen Ana Patrícia/Rebecca haben die beiden bereits Olympia-Geschichte geschrieben. Als erstes Frauen-Duo haben sich Heidrich/Veré-Dépré für einen olympischen Halbfinal qualifiziert. Dort wartet nun das hochgehandelte US-Duo April/Alix (Donnerstag, ca. 03.00 Uhr). Die bislang einzige Schweizer Beachvolley-Medaille holten sich 2004 in Athen Patrick Heuscher und Stefan Kobel.

Am Freitagnachmittag ist zudem noch der Final der 4 x 100 Meter der Frauen. Mit dabei: Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte. Im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte De Ponte: «Mit der Staffel holen wir Silber! Und die Jamaikanerinnen laufen Weltrekord.»

Die eine oder andere Schweizer Olympia-Medaille ist in Tokio also durchaus noch möglich. Und vielleicht gelingt ja in einer weiteren Sportart ein Exploit. Noè Ponti oder Linda Indergand hatte vor zwei Wochen auch kaum jemand auf der Rechnung, wenn es um die potentiellen Medaillenkandidaten ging. Beide sind mit Bronze um den Hals nach Hause in die Schweiz gekommen.