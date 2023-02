Wann darf man hupen und lichthupen?

Frage von Caspar ans Viva-Expertenteam:

Ich wollte ein langsam auf der Landstrasse fahrendes Auto überholen. Als ich angesetzt habe, ist das Auto immer weiter in die Mitte gekommen. Daraufhin habe ich lichtgehupt und gehupt. Der andere Fahrer hat mich dann vorbeigelassen, aber danach per Dauerhupe geschimpft. Durfte ich hupen – und durfte er es?

Antwort:



In diesem Fall lag nach deiner Beschreibung eine akute Gefahr vor, also war dein Signalgeben berechtigt. Denn zur Warnung und Gefahrenabwehr sind Lichthupe und Hupe da – ausschliesslich. Deshalb darfst du zum Beispiel nachts lichthupen, wenn ein anderes Auto ohne Licht entgegenkommt. Nicht erlaubt sind Hupe und Lichthupe, um mit anderen zu schimpfen: Der andere Fahrer hätte dich also nicht «aushupen» dürfen.