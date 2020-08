Anzeigen wegen Sexfilmen

Wann der Porno im Gruppenchat eine Straftat ist

Noch nie wurden so viele Jugendliche wegen Pornos angezeigt: Der Kanton Zürich weist für 2019 einen Rekord aus. Doch wie soll man reagieren, wenn im Gruppenchat Material kursiert? Und ab wann macht man sich strafbar? Die sieben wichtigsten Antworten vom Jugendanwalt.

278 Jugendliche seien im vergangenen Jahr im Kanton Zürich wegen Pornografie verzeigt worden, teilte die Oberjugendanwaltschaft am Dienstag mit.

Im Kanton Zürich wurden 2019 so viele Jugendliche wie noch nie wegen Pornografie und Gewaltdarstellungen verzeigt.

1. Was ist konkret strafbar: Erstellen, Weiterleiten, Rumzeigen, oder nur Eigentum von illegaler Pornografie oder Gewaltdarstellungen? Es ist generell verboten, Jugendlichen unter 16 Jahren pornografische Erzeugnisse zugänglich zu machen. Ausserdem ist sowohl für Minderjährige als auch Erwachsene die Erstellung, Weiterleitung, das Rumzeigen sowie der Besitz und der Konsum von pornografischen Erzeugnissen verboten, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen mit Minderjährige beinhalten.

2. Was unterscheidet legale von illegaler Pornografie? Hier muss man grundsätzlich zwischen weicher und harter Pornografie unterscheiden. So ist es gemäss Gesetz generell verboten, jegliche pornografische Erzeugnisse Kindern unter 16 Jahren zugänglich zu machen. Generell verboten und zwar für Minderjährige, wie auch Erwachsene, sind zudem pornografische Erzeugnisse mit den oben genannten Inhalten.

3. Wie soll man vorgehen, wenn in einem Gruppenchat Pornografie oder Gewaltdarstellungen kursieren?

Jugendliche sollen das Material sofort löschen und keinesfalls speichern. Wir raten Jugendlichen zudem, die Grundeinstellung zu ändern, so dass nicht alles automatisch abgespeichert wird. Wichtig wäre auch, dass sich die Jugendlichen an ihre Eltern oder eine erwachsene Vertrauensperson wenden, um mit ihr über das Gesehene zu sprechen, da es sich oftmals um eindringliches Bildmaterial handelt, welches verstörend wirken kann.