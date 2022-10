Inflation: Wann endet die Preisexplosion? Diese Produkte sind nun wieder günstiger

Die Inflation hat das Hochpreisland Schweiz dieses Jahr noch teurer gemacht. Wer Produkte sucht, deren Preise in den letzten zwei Monaten gesunken sind, wird kaum fündig.

Es gibt fast keine Produkte in der Schweiz, die sich in den letzten zwei Monaten vergünstigt haben.

Das Leben in der Schweiz hat sich dieses Jahr stark verteuert. Gestiegen sind zum Beispiel die Preise für Nahrungsmittel wie Kaffee , Brot , Gipfeli , Joghurt , Butter , Schokoriegel und Bier . Auch Möbel , Flüge , Netflix , Benzin und Heizöl sind teurer geworden, ebenso Velos , Strom und Wohneigentum .

Wann sinkt die Teuerung endlich wieder? Um die Inflation (siehe Box) zu messen, erfasst das Bundesamt für Statistik den Landesindex der Konsumentenpreise . Er zeigt, wie stark sich die Preise für Konsumgüter verändern. Gesunken sind sie in den letzten zwei Monaten nur für ganz wenige Produkte.

Die Inflationszahlen basieren auf einem Warenkorb, wobei Preisänderungen bei Strom und Energie ein höheres Gewicht haben als bei Zucker und Briefmarken. Steigen die Preise, erhalten Konsumentinnen und Konsumenten weniger für ihr Geld. Sie verlangen dann höhere Löhne, um ihren Lebensstandard halten zu können. Um diese zu bezahlen, erhöhen Firmen ihre Preise. So entsteht ein Teufelskreis.

In der Slideshow siehst du, welche Waren und Dienstleistungen in den letzten zwei Monaten günstiger geworden sind.

Benzinpreis sinkt

So haben sich die Preise für den Verkehr seit Anfang Jahr entwickelt. Die Teuerungsrate ist zwar höher als die Durchschnittsteuerung (rot) in der Schweiz – seit Ende Juni geht sie allerdings wieder zurück.

Jetzt gibt es günstige Melonen

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sind im September gegenüber dem Vormonat wieder etwas günstiger geworden. Die Teuerung liegt aber immer noch weit über der Durchschnittsteuerung (rot) in der Schweiz.

Reisen in der Nebensaison

Günstiger geworden ist auch die Parahotellerie: Im September um 12,9 Prozent, im August um 3,9 Prozent. Wer die Schweiz also in der Nebensaison bereist, profitiert von tieferen Preisen für Ferienwohnungen und Campingplätze.

Die Teuerung bei den Restaurants und Hotels ist in der Schweiz seit Ende Juli wieder rückläufig. Sie liegt unter der Durchschnittsteuerung (rot) in der Schweiz. Das dürfte mit dem Sommerende zu tun haben.

Düstere Prognosen

Laut der Preisstatistik des Bundes gibt es in der Schweiz also fast keine Waren und Dienstleistungen, deren Preis in den letzten zwei Monaten gesunken ist. Die Prognosen sind dementsprechend düster: Das Staatssekretariat für Wirtschaft rechnet für 2022 mit drei Prozent Inflation, für 2023 mit 2,3 Prozent.