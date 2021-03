Die Entwicklung zum autonomen Fahren wird in fünf Level eingeteilt, die von der Society of Automotive Engineers festgelegt wurde. Jedes Level beschreibt, in welchem Umfang das Fahrzeug die Aufgaben des Fahrers übernehmen kann und darf. Aktuell befinden wir uns zwischen Level 2 und 3. Wobei technisch viele Fahrzeuge bereits weiter sind. Doch zahlreiche ethische und rechtliche Fragen sind noch ungeklärt, weshalb es noch einige Jahre dauern wird, bis Roboter-Autos durch die Stadt fahren.

Level 1: Das assistierte Fahren

Level 2: Das teilautomatisierte Fahren

Level 3: Das hochautomatisierte Fahren

Jetzt wird es spannend. Ab Level 3 wäre ein Auto technisch in der Lage, unter bestimmten Umständen selbständig zu fahren und der Fahrer oder die Fahrerin könnte sich kurzzeitig anderen Dingen widmen sowie die Hände vom Lenkrad nehmen. Rechtlich gesehen ist das aber nicht erlaubt. Laut dem Strassenverkehrsgesetz muss der Lenker oder die Lenkerin nämlich jederzeit die Hände am Lenkrad lassen. Ein gutes Beispiel ist der sogenannte Stauassistent. Er ist in der Lage – gerade auf der Autobahn – das Fahrzeug komplett selbständig zu lenken, zu überholen, zu bremsen und zu beschleunigen. Und das tut er auch, doch die Hände müssen am Lenkrad bleiben. Nimmt man die Hände vom Lenker, fordert das System bereits wenige Sekunden später dazu auf, wieder die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Zahlreiche neue Modelle verfügen bereits über solche Stauassistenten oder Autopiloten, die teilweise bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h funktionieren.

Level 4: Das vollautomatisierte Fahren

In den Entwicklungsabteilungen der grossen Autokonzerne, aber auch bei Apple, Google oder Uber, arbeiten Ingenieure und Ingenieurinnen und Informatikfachkräfte mit Hochdruck an der Vollautomatisierung des Autos, also an Level 4 auf dem Weg zum autonomen Fahren. In diesem Level führen die technischen Systeme alle Fahraufgaben selbsttätig durch, das Auto kann also auch längere Strecken ohne Eingriff zurücklegen. So könnte ein Auto selbständig auf die Autobahn auffahren, sich in den Verkehr einordnen, der Spur folgen, blinken, überholen, bremsen, beschleunigen und schliesslich die Ausfahrt nehmen. Anschliessend kann der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle wieder übernehmen. Das Problem: Bislang gibt es keinen rechtlichen Rahmen für vollautomatisierte Fahrzeuge – Rechte und Pflichten der lenkenden Person in diesem Betriebsmodus sind deshalb noch nicht verbindlich