Im US-Präsidentschaftswahlkampf ist die Zeit der mit Spannung erwarteten TV-Debatten gekommen. Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden treffen am Dienstag um 21:00 Uhr (in der Schweiz 03:00 Uhr am Mittwoch 30.09.2020) in der Stadt Cleveland aufeinander.