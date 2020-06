Wann geht es in welcher Sportart wieder los?

So rollt der Ball …

Für die Champions League ist im August ein Blitz-Turnier geplant. Das Format soll an einem neutralen Ort ausgetragen werden, an dem Sicherheit, Isolation und medizinische Versorgung gewährleistet sind. Die Viertel- und Halbfinals würden in einem Spiel anstatt wie üblich in Hin- und Rückspiel absolviert. Das Final ist gemäss aktuellem Stand auf den 29. August terminiert. Gemäss der «Bild» könnte das Turnier in Lissabon stattfinden. Wo das Europa-League-Turnier sein wird, ist derzeit unklar.