Rekordtemperaturen: Wann gibts hitzefrei im Job?

Besonders hart ist die Hitze für die Arbeitenden in der prallen Sonne.

Die Hitzewelle ist in der Schweiz angekommen.

Europa ächzt unter der Hitzewelle. In Spanien stirbt ein Strassenreiniger, nachdem er drei Stunden bei 39 Grad in der prallen Sonne arbeitete. Auch in der Schweiz plagt die Hitze die Büezerinnen und Büezer. Hitzefrei gibts nicht, doch Gewerkschaften fordern einen Baustopp ab 35 Grad.