Post-Chef Roberto Cirillo: Wann hört die Post mit Handy-Abos auf? – «Wir wollen noch mehr davon»

Der schweizerisch-italienische Doppelbürger Roberto Cirillo (51) ist gelernter ETH-Maschinenbauingenieur und forschte und lehrte auch an der Hochschule. Danach war er in verschiedenen Ländern als Berater für McKinsey tätig. Er verfügt auch über langjährige Managementerfahrung in grösseren und mittelgrossen Unternehmen, bis vor seinem Antritt als Post-Chef war er CEO einer internationalen Augenklinik-Gruppe und lebte in London. Cirillo ist im Tessin aufgewachsen, ist verheiratet und spricht fliessend fünf Sprachen.