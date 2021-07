Femizid – Wie 20 Minuten den Femizid-Begriff anwendet

Femizid in Beringen SH: Ein Mann tötete am 20. Juli seine Ehefrau.

Die Verwendung des Begriffs Femizid sorgt in der Berichterstattung teilweise für Verwirrung und Kritik in der 20-Minuten-Community.

Der 49-jährige M. B.* tötete seine Ehefrau in Beringen und stellte sich der Polizei. Ein 33-jähriger Sportlehrer wird verdächtigt, eine 29-jährige Mutter erstochen zu haben. Die Frau wurde in einer Wohnung in Emmenbrücke tot aufgefunden. Das sind zwei Beispiele von Tötungsdelikten, die sich in den vergangenen zwei Wochen in der Schweiz ereignet haben.