In London und Teilen Südenglands steht das Leben weitgehend still.

Das Amt für Nationale Statistiken hat die Unterschiede in einer Liste zusammengetragen.

Ein typischer Indikator für eine Corona-Infizierung dürfte bei der Virus-Mutation aus Grossbritannien nicht gelten. Das Amt für Nationale Statistiken in Cardiff hat am Mittwoch eine Umfrage unter Infizierten veröffentlicht. Dabei zeigt sich: Nicht nur ist die im letzten September entdeckte Mutation B.1.1.7 ansteckender als die seit Januar 2020 weltweit verbreitete Variante, auch die Symptome sind etwas anders.

So litten Patienten, die sich mit de r Mut a tion a ngesteckt haben, häufiger als andere Covid-19-Infizierte an:

Die Mutation B.1.1.7 war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht . Seither breitet sich das Virus rasch in London und Teilen des Landes a us. Die Behörden machen sie für einen starken Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich. Noch immer werden auf der britischen Insel täglich Zehntausende neue Corona-Fälle und mehr als 1000 Tote gemeldet.