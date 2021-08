Steigende Fallzahlen - Wann kehrt die Maskenpflicht zurück ins Klassenzimmer?

1 / 5 Das neue Schuljahr hat wieder begonnen und mit dem Ferienende stiegen auch die Ansteckungen. 20min/Taddeo Cerletti Viele Schulen führen wöchentliche Massentests durch, um eine Ausbreitung des Virus an den Schulen zu verhindern. 20min/Taddeo Cerletti Im Kanton Baselland stiegen die Corona-Fallzahlen bei Schülerinnen und Schülern seit August wieder stark an. Kantonaler Krisenstab BL

Darum gehts Seit einer Woche läuft in vielen Deutschschweizer Kantonen wieder der Schulbetrieb.

Bei Massentests in mehreren Kantonen wurden zahlreiche Schülerinnen und Schüler positiv getestet.

Der Kanton Schaffhausen hat deswegen bereits wieder eine vorerst befristete Maskenpflicht an den Sekundarschulen verfügt.

In den meisten Schulen der Schweiz hat das neue Schuljahr wieder begonnen. Doch mit dem Ferienende stiegen auch die Ansteckungen wieder an. In der ersten Schulwoche wurden im Kanton Baselland 158 Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Massentests positiv auf Covid-19 getestet. In Basel-Stadt waren vergangene Woche 13 Klassenpools positiv. In Graubünden bleibt die Schule Malans bis am Dienstag geschlossen, weil im Umfeld der Schule noch vor Ferienende eine ungewöhnliche Fallhäufung auftrat. Im Aargau mussten nach 39 positiven Mischproben Hunderte Schülerinnen und Schüler zum Nachtest. Waren vor den Sommerferien noch 0,1 Prozent der Proben positiv gewesen, waren es nun drei Prozent.

Die Daten zeigen, dass Ausbrüche derzeit vor allem dort auftreten, wo getestet wird. Das zeigt auch der Blick auf Schulcluster.ch, wo private Aktivisten und Aktivistinnen Meldungen zu Corona-Fällen an Schulen erfassen. Aber nicht alle Kantone testen gleich. Basel testet alle Schulstufen flächendeckend, in Baselland machen alle freiwillig mit, auf Freiwilligkeit beruht auch das Testen in Graubünden, im Aargau entscheiden die Schulen über die Teilnahme, Bern testet zeitlich begrenzt, St. Gallen macht gar keine präventiven Massentests. Dies, obschon Gesundheitsminister Alain Berset noch vor Schulbeginn an alle Bildungseinrichtungen mitteilte, dass repetitive Tests nun Priorität hätten.

Maskencomeback in Schaffhausen

Der Kanton Schaffhausen führte als Reaktion auf die vermehrten positiven Tests ab sofort wieder eine Maskenpflicht an den Schulen ein, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag berichtete. Diese soll vorerst für zwei Wochen gelten. In weiteren Kantonen soll noch abgewartet werden, wie sich die weitere Lage entwickelt.

In Bern wird die Lage in den kommenden zwei Wochen mit Massentestungen weiter analysiert, wie die Gesundheitsdirektion auf Anfrage mitteilte. «Aus praktischen Gründen» haben dort bereits einige Klassen auf Fernunterricht umgestellt. Erst anschliessend werde über weitere Massnahmen entschieden. Ebenso in Zug, wo seit Schulbeginn 37 positive Fälle auftraten. Die Situation werde aber laufend beobachtet. An den dortigen Volksschulen wird zweimal wöchentlich getestet. In der Berufsschule allerdings, wo nicht getestet wird, gelte die Maskenpflicht.

Fribourg hat die Zügel schon etwas angezogen und empfiehlt Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern, die nicht über eine gültiges Covid-19-Zertifikat verfügen und nicht an den präventiven Tests teilnehmen, «dringend das Tragen einer Maske».

Lehrerverband und Eltern fordern CO2-Messgeräte

Während die allermeisten Kantone noch zuwarten und die Entwicklung der Fallzahlen erstmal beobachten, sammeln besorgte Eltern im Rahmen der Petition «Protect the Kids» bereits Unterschriften für die Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Schulen. Sie fordern darin neben präventiven Tests auch CO2-Messgeräte und Luftfilter in allen Klassenzimmern, wie sie im Rahmen eines Pilotversuchs jetzt in 18 Luzerner Schulhäusern zum Einsatz kommen. In Graubünden, Solothurn und der Waadt sind ähnliche Projekte in den Startlöchern, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Flächendeckendes Testen und CO2-Messgeräte fordert auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. «Der LCH und seine Kantonalsektionen sprechen sich schon lange für ausreichenden Gesundheitsschutz an den Schulen aus», so Präsidentin Dagmar Rösler. Zur Maskenpflicht an Schulen hat der LCH allerdings noch keine Position bezogen.

Bei der Quarantänepflicht gibt es Unklarheiten