Europäischer Gerichtshof urteilt über Entschädigung bei verspäteten Anschlussflügen

Europäischer Gerichtshof : Wann können Fluggäste Schadenersatz wegen Verspätungen verlangen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof am Donnerstag. Unklar ist, wann zwei Flüge direkte Anschlussflüge sind, insbesondere wenn sie von verschiedenen Airlines angeboten werden.

Der Europäische Gerichtshof soll das am Donnerstag klären.

Wann können Passagiere Schadenersatz bei Verspätungen verlangen, wenn sie mehrere direkte Anschlussflüge von verschiedenen Airlines gebucht haben – und was sind direkte Anschlussflüge? Damit beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof am Donnerstag.

Geklärt werden sollen drei Fragen:

Falls die zweite Frage bejaht wird, gilt das auch für Fluggäste, die einen Flug von der Schweiz in ein Drittland antreten? Hierfür werden die bestehenden Abkommen zwischen der Schweiz und der EU angeschaut.

Gelten Flüge als direkte Anschlussflüge, wenn ein Reisebüro Teilflüge von unterschiedlichen Airlines zusammenfasst, dem Fluggast hierfür einen Gesamtpreis in Rechnung stellt und ein einheitliches elektronisches Ticket ausgibt oder muss zwischen den Airlines eine besondere rechtliche Beziehung bestehen?

Hintergrund ist der Fall einer Reisenden, die von American Airlines eine Ausgleichszahlung von 600 Euro verlangt, weil sie mit mehr als vier Stunden Verspätung in Kansas City ankam. Sie hatte ihren Flug mit Swiss von Stuttgart nach Zürich und von dort mit American nach Philadelphia sowie weiter nach Kansas City in einem Reisebüro gebucht. Die Verspätung entstand auf dem letzten Teilflug in den USA. Das Reisebüro hatte ihr für die Teilflüge einen Gesamtpreis berechnet und ein einheitliches Ticket gegeben.